Uomini e Donne, Angela Nasti e la polemica sul prezzo dei suoi pigiami: “Ecco perché costano tanto”

Angela Nasti è da poco finita al centro delle polemiche per aver lanciato una linea costosissima di pigiami. La sorella di Chiara Nasti, infatti, è stata costretta a giustificarne i motivi. Vediamo cosa ha detto.

La linea di pigiami

L’ex tronista di Uomini e Donne ha lanciato questa linea di pigiami chiama Change of Angels, una vera e propria sfida imprenditoriale. La collezione è contraddistinta da tanto raso, pizzo e colore; tuttavia, il prezzo dei capi ha fatto storcere il naso ad alcuni follower. Un completo composto da canotta e pantalone costa 270 euro; il modello corto 215. Inoltre, una vestaglia corta costa 260 euro. Insomma, dei prezzi abbastanza elevati e non accessibili a chiunque.

Questa linea di pigiami ha attirato parecchie critiche: c’è chi ha ricordato della crisi energetica e del caro bollette, chi ha sottolineato come l’inverno alle porte sarà uno dei più freddi e questi pigiami non sono effettivamente molto caldi.

Angela Nasti si giustifica: “Prodotti di qualità”

Qualche follower ha fatto notare alla Nasti che “270 euro per un pigiama (il cui gusto è soggettivo, per carità, ma dai cinesi ho trovato meglio) che, per curiosità, ho voluto vedere di che materiale fosse fatto. 270 euro per un raso poliestere. Che posso dire per farmi capire meglio nel loro gergo? ‘A facc ro’ ca**!”.

Non è tardata ad arrivare la risposta di Angela: “Come le fibre naturali, esistono vari tipi di poliestere lavorati in modi diversi. Quello da noi usato è molto leggero e piacevole al tatto, appartiene ad una categoria di poliestere “nobili” le cui fibre sono state lavorate a modo e rese sottili prima di essere intrecciate in trama e ordito. La differenza si vede ma soprattutto si sente al tatto. È inutile precisare che questo tipo di poliestere è usato dalle griffe più accreditate nel campo del tessile da svariati anni“.