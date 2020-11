Uomini e Donne, Angela Nasti sottoposta ad un piccolo intervento chirurgico

Angela Nasti l’abbiamo conosciuta nel dating show Uomini e Donne quando aveva solo 18 anni. La sorella della famosa Chiara ha intrapreso questo percorso per trovare l’amore, tuttavia, non è andata molto bene con Alessio Campoli, con il quale anche dopo la rottura ha continuato a litigare via web.

In molti, infatti, hanno accusato Angela Nasti di essere stata falsa nei confronti di Alessio e i telespettatori si aspettavano che Maria De Filippi gli cedesse il trono, così non è stato però. Successivamente, Angela ha ricominciato con un altro ragazzo.

ANGELA NASTI PARLA CON I FOLLOWER – Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, i follower di Angela Nasti sono drasticamente aumentati, come quelli di Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià, la quale ha avuto la stessa sfortuna della collega in amore. L’unico a portare in alto la bandiera è proprio Zelletta, ancora molto legato a Natalia Paragoni.

Nelle stories pubblicate in questi giorni, la Nasti ha svelato ai suoi follower di essersi sottoposta ad un piccolo intervento chirurgico, nulla di grave fortunatamente. Dopo essersi sottoposta a un peeling viso dalla sua dermatologa di fiducia si è fatta fare un controllo dei nei, scoprendo che il suo neo sul collo si è leggermente ingrandito.

Angela, allora, si è fatta subito asportare il neo tramite l’operazione di pochi minuti, dalla quale è uscita con tre punti di sutura. L’influencer ha raccontato di tenere sotto controllo i suoi nei e ha voluto rassicurare tutti sul suo stato di salute. Cliccate qui per vedere il video.