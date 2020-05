Uomini e Donne, Angela Nasti sui social: “Non mi sento bene”

Oggi, 7 maggio, è il compleanno di Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne e sorella della famosa influencer Chiara Nasti. Tuttavia, nonostante il lieto evento, la ragazza è apparsa un po’ abbattuta sui social, vediamo nel dettaglio.

ANGELA NASTI NON SI SENTE BENE – L’influencer napoletana sta passando la quarantena a casa della famiglia a Napoli. Nonostante i preparativi per il compleanno, la ragazza ha dichiarato sui social di non sentirsi affatto bene, di avere un forte mal di gola e mal di testa, in generale di avere sintomi influenzali. Per questo motivo, Angela ha ritenuto opportuno andare a dormire presto.

I fan si sono subito preoccupati per lei, considerando il periodo complesso che il paese sta vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus. Per ora, pare che la ragazza abbia solo preso una lieve influenza stagionale, anche perché sui social è apparsa abbastanza tranquilla, nonostante il malessere.

Nelle sue Ig stories, Angela ha infatti dichiarato che non rinuncerà a festeggiare il suo compleanno ed è per questo che oggi, assieme alla famiglia, ha preparato una torta e allestito la casa. Inoltre, la sorella Chiara si è divertita a montare un video mentre ballano insieme.

ANGELA HA VIOLATO LA QUARANTENA? – L’influenza presa non dovrebbe essere preoccupante, anche perché l’influencer sta continuando a lavorare nell’azienda di famiglia, pertanto, un colpo d’aria è normale. La ragazza, infatti, è stata parecchio assente sui social proprio a causa degli impegni lavorativi ma alcuni tempo fa ipotizzarono che avesse violato la quarantena per vedersi con il fidanzato; per ora voci non confermate.