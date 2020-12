Uomini e Donne, Angela Nasti viola le norme anti-Covid per raggiungere l’ex fidanzato a Udine?

L'influencer ed ex tronista potrebbe aver violato la zona arancione per andare a Udine

Angela Nasti l’abbiamo conosciuta a Uomini e Donne quando intraprese il percorso da tronista. La sorella della famosa influencer Chiara non è stata apprezzata fin da subito dai telespettatori e, la sua storia di pochissimi giorni con Alessio Campoli, ha aggravato la sua posizione.

Tuttavia, Angela si è fatta apprezzare più sui social dove continua la sua attività da influencer e condivide con la sorella un brand di costumi. Insomma, Angela dopo l’esperienza in tv si è data da fare per restare nei cuori dei suoi follower. La ragazza è spesso finita al centro del gossip, questa volta però, pare l’abbia combinata grossa.

LA SEGNALAZIONE – Stando ad alcune notizie circolate sul web, Angela Nasti pare aver chiuso la sua storia con il calciatore e difensore dell’Udinese, Kevin Bonifazi. Tuttavia, secondo alcuni dettagli notati dal blog di gossip Very Inutil People, le cose non starebbero proprio così, anzi, pare che i due si siano ritrovati.

Secondo Very Inutil People, Angela Nasti lo scorso venerdì sarebbe partita da Napoli per raggiungere Udine. In quello stesso giorno, però, veniva annunciato che la Campania da zona rossa sarebbe diventava arancione. L’ex tronista non avrebbe potuto muoversi dalla sua regione se non per comprovate esigenze lavorative o necessità. Nelle necessità, tuttavia, non rientrano i fidanzati (o presunti tali).

Ad incastrare i due giovani delle Instagram stories molto simili pubblicate in ascensore e, successivamente, uno scatto postato da Angela e una casa sullo sfondo, che secondo i follower sarebbe proprio quella di Kevin Bonifazi. Non sarebbe la prima volta che l’influencer infrange la quarantena per raggiungere il calciatore, cosa ne pensate? Per vedere le foto riportate da veryinutilpeople.it clicca qui.