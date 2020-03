Uomini e Donne: Anna Munafò è in dolce attesa

Dopo l’annuncio del suo matrimonio, l’ex tronista di Uomini e Donne, Anna Munafò è tornata a sorprendere tutti. Oggi, la ragazza ha annunciato una notizia inaspettata: è incinta.

“Ti ho fatto un ragazzo” – Dopo l’annuncio delle sue nozze con Giuseppe, la ragazza ha fatto sapere che presto saranno in tre. Da tempo, c’era il sospetto di una gravidanza ed è stata proprio l’ex tronista a confermare queste insinuazioni. A Uomini e Donne magazine. Anna ha rivelato di aver scoperto di essere incinta lo scorso mese di ottobre. È iniziato tutto mentre faceva un aperitivo con un’amica, scherzando su una sua possibile gravidanza. Due giorni dopo, la bellissima scoperta: il test di gravidanza era positivo. La Munafò ha poi raccontato di come ha dato la bella notizia al futuro papà. Ha impacchettato il test, andando subito da Giuseppe. “Ti ho fatto un regalo. Anzi, no, forse il regalo l’hai fatto tu a me”, così Anna ha annunciato la lieta notizia a Giuseppe. L’ex tronista ha poi svelato che abbraccerà il bambino a giugno e, inoltre, ha rivelato il sesso: “Sarà un maschietto e nascerà a giugno”.

LUNA DI MIELE RIMANDATA – Sembra proprio che la vita della donna stia andando a gonfie vele. Infatti, oltre a dire il fatidico ‘si, lo voglio’, Giuseppe e Anna diventeranno genitori. Riguardo alle nozze, in un’intervista passata, la ragazza ha ammesso di aver dovuto rimanere la luna di miele per via degli impegni lavorativi.