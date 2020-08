Uomini e Donne anticipazioni: Alessandro Basciano è il nuovo tronista

Spuntano già i nomi dei possibili candidati al nuovo trono di ”Uomini e Donne” che andrà in onda a Settembre. Tra questi risalta sicuramente quello di Alessandro Basciano.

UOMINI E DONNE: ALESSANDRO BASCIANO NUOVO TRONISTA? – La notizia non è ancora certa, ma è stata condivisa dalla pagina ”Uomini e Donne Classico e Over’ che in genere pubblica news attendibili. Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche e tentatore di Valeria, potrebbe essere proprio il nuovo tronista.

Pare che la sua personalità sia talmente tanto piaciuta alla De Filippi da proporgli il trono a settembre. La nuova puntata sarà girata proprio a fine Agosto e presto sapremo se davvero Alessandro è stato scelto. A voi piacerebbe vederlo sul trono?

UOMINI E DONNE: ALTRI CANDIDATI – Tra gli altri nomi spuntano altri due ragazzi: Gianluca De Matteis e Davide Blanda. I due non sono volti già noti nel mondo della tv e questo potrebbe piacere molto al pubblico che da tempo chiedeva di non vedere personaggi visti e rivisti sul trono.

C’è stata però anche qualche polemica. Tenendo infatti conto del fatto che Alessandro, Gianluca e Davide sono tre uomini all’appello mancherebbe solo una donna. In pratica il trono di quest’anno prevederebbe una sola presenza femminile e pare che la cosa non sia piaciuta a molti.

UOMINI E DONNE: E DAVIDE BASOLO? – Ebbene si, pare che Davide Basolo, amatissimo corteggiatore di Giovanna Abate sia stato lasciato a casa! Il suo nome non è tra i prescelti e questo ha fatto infuriare molti fan che non vedevano l’ora di vederlo sul trono. E a voi dispiace che non ci sarà?