Uomini e Donne: anticipazioni della puntata di venerdì 5 febbraio

Nella puntata che andrà in onda venerdì 5 febbraio, vedremo anche il trono classico. La registrazione che verrà mandata in onda sarà quella prima della scelta di Davide Donadei.

Vedremo che Davide ha scelto di trascorrere una giornata intera con Chiara. I due sono stati molto bene insieme e proprio per questo motivo, Beatrice non potrà fare a meno di piangere alla vista di tutto ciò. Anche una coppia del trono over, però, siederà al centro spiegando alcuni dettagli bollenti.

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE: DAVIDE DONADEI E CHIARA TRASCORRONO UNA GIORNATA INSIEME – Nella puntata che andrà in onda il 5 febbraio Davide farà una comunicazione molto importante. Annuncerà infatti che l’indomani avrebbe fatto la sua scelta. Naturalmente le due ragazze si sono entrambe molto emozionate. I due sono stati prima nel paese di origine di Chiara, dopo che lei è passato a prenderlo con la macchina, poi sono stati in casona e lei gli ha regalato un album con tutte le foto del loro percorso. Non sono mancati, nella prima parte dell’esterna, dei baci sopra la mascherina.

Dopo poco Maria De Filippi mostrerà un’esterna che Davide ha fatto Chiara e durante la quale starà con lei tutto il giorno. Anche nella precedente puntata c’era stata un’esterna che prevedeva una giornata intera con l’altra corteggiatrice, Beatrice. Ciò che ha colpito quest’ultima è stato proprio quando entrambi hanno deciso di lanciare insieme un palloncino. La giovane non ha resistito ed è scoppiata a piangere.

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE TRONO OVER: UNA COPPIA CONFESSA DI AVER AVUTO RAPPORTI INTIMI – Claudio e Sabina del trono over, hanno confessato davanti a tutti di aver avuto dei rapporti intimi. Lei ha anche ammesso di sentirsi molto coinvolta da questa relazione, ma lui non sembra essere molto convito. Una volta ascoltate le parole di lui, lei deciderà di continuare a conoscerlo e per questo Gianni e Tina perderanno la pazienza. Non riescono a capire come mai lei voglia continuare questa conoscenza dopo le parole di lui.