Uomini e Donne, anticipazioni: nessun corteggiatore per Samantha

Con gran stupore per il pubblico di Uomini e Donne, Samantha Curcio è rimasta senza un corteggiatore. A svelarlo sono le recenti anticipazioni delle ultime registrazioni che andranno presto in onda.

NESSUN CORTEGGIATORE – Prima tronista curvy, Samantha non è di certo passata inosservata. Dal carattere esuberante, senza peli sulla lingua, ha già attirato le prime critiche.

Oltre ad essere finita spesso al centro delle discussioni, la Curcio è rimasta senza corteggiatori. Da quanto trapelato dalle ultime anticipazioni, tutti i pretendenti della ragazza avrebbero deciso di abbandonare lo studio.

All’inizio del suo percorso non era di certo sfuggito l’interesse verso Gero, Cavaliere del Trono Over. Samantha e Gero erano anche usciti in esterna, ma la loro frequentazione ha avuto vita breve. L’uomo ha infatti abbandonato il dating show, ammettendo di non essere pronto ad una relazione.

A corteggiare Samantha erano rimasti Roberto, Alessio ed Ugo, con cui era uscita in esterna. I tre hanno però deciso di abbandonare lo studio, non volendo essere una ruota di scorta per la ragazza. La tronista, inoltre, non ha nemmeno tentando di fermarli.

Il suo non sarebbe ovviamente il primo trono che rimane sprovvisto di pretendenti. È sorprendente, però, il tempo trascorso dall’inizio del percorso di Samantha. Non si sa, però, se per la ragazza scenderanno nuovi corteggiatori oppure se sia già giunta la fine per il suo trono a Uomini e Donne.