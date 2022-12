Uomini e donne: anticipazioni per dicembre 2022

Uomini e Donne non è un programma nuovo, al contrario ha ormai vari decenni di programmazione alle spalle, ma è ancora oggi uno dei programmi televisivi pomeridiani più amati dagli spettatori italiani. Questo anche grazie alla sapiente guida di Maria De Filippi, che resta una delle migliori presentatrici e professioniste italiane, e ai vari “restyling” che la trasmissione ha avuto negli anni. Le storie di vita nate proprio durante il programma durano nel tempo e il gossip piace sempre più.

Un programma di successo

In effetti lo share di Uomini e Donne è sempre molto alto, anche se i numeri effettivi non sono certamente quelli della prima serata. Il pomeriggio della TV italiana non propone moltissimi programmi, anche a causa del fatto che nel pomeriggio solo una fetta ridotta dei telespettatori segue con assiduità la programmazione. Uomini e Donne gode di ampio successo grazie anche all’impianto del programma: un po’ talk show, un po’ gossip show, un po’ fatto in modo di fare compagnia a chi segue da casa, con i suoi ritmi e routine sempre uguali nel susseguirsi delle puntate. Detto questo, è chiaro che la presenza di Maria De Filippi in studio sia già un ottimo biglietto da visita: intelligente, brava e preparata, riesce a tenere testa ai tanti ospiti in studio e a rendere interessanti anche le puntate più lente.

Cos’è accaduto la scorsa settimana

Molti gli avvenimenti che abbiamo seguito in questi ultimi giorni nelle puntate di Uomini e Donne. Federico Nicotera è stato messo di fronte alla scelta, sembra che sia particolarmente interessato ad Alice; si è vista una nuova corteggiatrice per Federico Dainese e abbiamo assistito all’allontanamento di Lavinia da Alessio. Riccardo ha deciso di interrompere i rapporti con Gloria, anche se in tanti pensano ancora che lui sia innamorato di Ida. Effettivamente il percorso di Riccardo Guarnieri nel programma è stato una parte importante in diverse puntate di questa settimana. Attendiamo la prossima per comprendere come continuerà la vicenda.

Anticipazioni per la prossima settimana

Cominciamo con il dire che le puntate della prossima settimana saranno ridotte. Questo perché durante il ponte dell’immacolata Uomini e Donne non andrà in onda. Triste notizia per gli appassionati, che quindi attenderanno con maggiore trepidazione le puntate dalla settimana successiva. Al posto del programma andranno in onda due film a tema natalizio. Nelle giornate di programmazione vedremo Ida tornare in studio, per raccontare ciò che sta accadendo con Alessandro, in presenza di Riccardo Guarnieri. Potremo seguire anche un altro diverbio tra Tina e Pinuccia.

Dove trovare le anticipazioni

È possibile trovare informazioni su Uomini e Donne e sui contenuti delle prossime puntate sul sito anticipazionitv.com. Uomini e Donne è completamente girato in Italia, nei giorni che precedono la messa in onda, con un anticipo di circa 8-9 giorni, quindi trovare notizie e anticipazioni è possibile con relativa facilità. È quindi possibile conoscere in anticipo tutti i particolari di ogni singola puntata, ovviamente si tratta di informazioni ottenibili solo da chi opera in questo settore.