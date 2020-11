Uomini e Donne anticipazioni: scelta difficile per Roberta Di Padua, gaffe per Sophie Codegoni e un grande ritorno in studio

Ieri primo novembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e Il Vicolo delle News ne ha riportato le anticipazioni. La puntata è stata ricca di emozioni e sorprese, eliminazioni, litigi e un grande ritorno in studio che ha lasciato a bocca aperta gli spettatori.

SCELTA IMPORTANTE PER ROBERTA DI PADUA – Roberta Di Padua, grande protagonista del trono over, ha deciso di fare una scelta importante per il suo percorso: chiudere con Michele. Il motivo, stando alle anticipazioni, riguarderebbe il comportamento dell’uomo con le altre donne. Roberta ha ammesso di non poter accettare il fatto che Michele abbia inviato delle foto sul suo fisico anche a un’altra dama, Giulia.

GRANDE RITORNO IN STUDIO – La sorpresa più eclatante è stato il ritorno di un ex cavaliere che ha segnato il programma per diversi anni, Riccardo Guarnieri. Chiusa la storia con Ida Platano, l’uomo ha deciso di tornare nello studio. Inoltre, Tina Cipollari ha commentato il tutto da casa poiché attualmente si trova in quarantena. Per l’opinionista sarà stato molto difficile stare lontana dalla sua nemica Gemma Galgani.

IL PERCORSO DI DAVIDE DONADEI E GIANLUCA DE MATTEIS – I due tronisti, invece, stanno continuando ad uscire con le corteggiatrici. Davide Donadei è uscito in esterna con Silvia ha deciso di eliminare la nuova corteggiatrice. Inoltre, il ragazzo ha fatto un’esterna con Valeria e questo ha irritato Beatrice e Chiara. Gianluca De Matteis, invece, è uscito in esterna con Gabriella, arrabbiata dalla precedente registrazione, la quale ha deciso di auto-eliminarsi.

GAFFE PER SOPHIE CODEGONI – La tronista Sophie è uscita con due ragazzi, Matteo e Antonio. La ragazza ha ammesso di trovarsi bene con loro ma ha fatto una gaffe che ha fatto sorridere lo studio: in settimana ha messaggiato con Antonio credendo fosse Matteo.