Uomini e Donne, anticipazioni: tra Gemma e Paolo scappa il bacio e due Cavalieri alle prese con le corteggiatrici

Da poco Uomini e Donne ha riaperto i battenti e nonostante le poche puntate, sono già nate e scoppiate le prime coppie. La sera dell’11 settembre è stata registrata una nuova puntata esplosiva. A regalarci qualche anticipazione è Il vicolo delle news, rivelandone i protagonisti.

FINITA TRA GEMMA E PAOLO – Non smette di far parlare di sé Gemma Galgani, la chiacchieratissima Dama del Trono Over. A farla finire nuovamente al centro dell’attenzione è la svolta presa con Paolo, l’uomo che aveva deciso di frequentare. Sembrava che tra i due andasse tutto a gonfie vele, soprattutto dopo il bacio scappato durante un’esterna. Tra i due, però, pare non sia scappato nulla. Inoltre, a Gemma non è piaciuto il comportamento del 62enne.

“Addirittura la dama torinese si è lamentata che Paolo non manda molti messaggi. Tina attacca pensantemente Gemma perché le sue storie hanno sempre lo stesso finale dando vita ad uno dei suoi migliori spettacoli trash. Così la Galgani è di nuovo senza corteggiatori”, ha così scritto il blog.

ARMANDO E NICOLA ALLE PRESE CON LE CORTEGGIATRICI – La Dama non sarà l’unica protagonista della nuova puntata. Infatti, da quanto trapelato sul sito, a finire al centro dei riflettori sono Armando Incarcanato e Nicola Vivarelli.

Il Cavaliere campano ci avrebbe provato con Lucrezia, la corteggiatrice del Trono Classico. Sarebbe proprio questo il motivo che ha portato l’imprenditore a scontrarsi con il tronista Gianluca. Il ragazzo ha inoltre voluto dare un ultimatum alla sua corteggiatrice: o conosce lui oppure può lasciare lo studio.

Per Nicola sembra definitivamente chiuso il capitolo ‘Gemma’. A quanto pare, infatti, il ragazzo avrebbe rivelato di nutrire dell’interesse verso Selene, un’altra corteggiatrice. Cosa accadrà ora?