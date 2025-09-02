Uomini e Donne, le anticipazioni del Trono Over

Con l’arrivo di Settembre, Maria De Filippi è tornata nello studio Mediaset, per le registrazioni di “Uomini E Donne”. Le puntate andranno in onda tra qualche settimana. Nell’attesa, alcune voci hanno rivelato quanto accaduto nel parterre del Trono Over.

Stando a quanto raccontato da “Lollo Megazine”, la puntata è iniziata con la storica protagonista del programma, Gemma Galgani. Il volto noto ha intrapreso diverse conoscenze con dei nuovi cavalieri. La settantacinquenne è uscita con Antonio, che ha deciso di eliminare immediatamente, e con Mario. L’esterna con quest’ultimo è stata molto piacevole, a tal punto che Gemma ha parlato di provare già dei sentimenti per la neonata frequentazione. Non si è preclusa, tuttavia, la possibilità di continuare a conoscere altri uomini, come Pasquale.

Durante la registrazione, sono state mostrate le esterne di Alessio Pii Stella. L’ex tronista non ha perso tempo. Ha, infatti, baciato un nuovo volto, Francesca. Nel frattempo, però, ha conosciuto anche altre donne, tra cui Rosanna. La dama è tornata da poco single. Durante l’estate, ha deciso di porre fine alla sua relazione con l’ormai ex compagno, Giuseppe Molonia.

Proprio su tale tema, Alessio e la donna hanno iniziato a litigare. Sulla questione è intervenuta la stessa Maria De Filippi. La conduttrice ha mostrato come non sia corretto continuare a parlare di Giuseppe , in sua assenza.

I colpi di scena non sono terminati. Verso la fine della puntata, Sebastiano Mignosa ha lanciato una bomba, facendo cadere vari altarini. Il cavaliere ha raccontato che Cinzia Paolini, nei mesi scorsi, l’avrebbe videochiamato per sbaglio; volendo, in realtà, stare a telefono con un altro uomo, con il suo stesso nome. Stando a quanto spiegato da Mignosa, tra i due sarebbe più volte scoppiata la passione e che la dama non avrebbe volontariamente raccontato nulla alla redazione.