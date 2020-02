Uomini e Donne, Antonella Brini si racconta: “Io sono sempre stata ‘la seconda scelta’”

Una delle Dame più note e apprezzate del Trono Over di Uomini e Donne, si è raccontata al settimanale del programma. Approdata nel parterre per “innamorami e di perdere la testa per qualcuno, ma perderla davvero”, come lei stessa rivela, si è subito fatta amare dal pubblico. Si tratta di Antonella Brini, conosciuta

L’INIZIO DEL SUO PERCORSO – La donna ha subito spiegato di aver iniziato questo percorso grazie all’appoggio delle amiche e delle colleghe. Continuando a raccontato, ha rivelato di seguire da tempo il programma: “[…] dopo il loro suggerimento ho cominciato a guardarla con più assiduità e ho notato Jean-Pierre, che attraverso lo schermo mi ha trasmesso qualcosa di positivo, e così ho deciso di fare i casting via internet. Quando la redazione mi ha richiamata, caso ha voluto che io fossi a Roma per lavoro e, siccome Io al destino un ci credo, ho deciso di andare subito a fare i provini: così è iniziata la mia avventura”.

“Io? Sempre la seconda scelta degli uomini” – Nonostante la deludente fine con Jean-Pierre, Antonella non si è abbattuta. Ha in corso diverse frequentazioni, ma la Dama vuole andarci piano con ognuno di loro. La Brini ha poi parlato del suo passato amoroso, definendo le sue storie come “grandi passioni”. “Io sono sempre stata “la seconda scelta”: quando sono entrata in punta di piedi nella vita dei miei ex, alcuni erano già impegnati. Anche Uomini e Donne ho spesso frequentato uomini che escono o piacciono ad altre dame: io sono abituata a queste situazioni e se voglio una cosa cerco di ottenerla”, racconta la Dama.

LE SUE PAROLE SU GEMMA – La donna non ha potuto non parlare di Gemma Galgani, la collega con cui più volte si è scontrata. “Gemma mi ha soprannominata “la lepre” ma io vorrei farle capire che la lepre è una preda mentre io sono una cacciatrice”, ha spiegato, ammettendo di esser veloce perché ha imparato che è inutile aspettare. “Detto ciò, auguro a Gemma di imparare a lasciarsi andare un po’ di più e di trovare un amore. Io non ho niente contro di lei, assolutamente, e a parte Marcello e Jean-Pierre siamo interessati a uomini diversi. Poi se dovesse arrivare un cavaliere che piace ad entrambe, di certo non mi farei scrupoli”, ha così concluso la Dama.