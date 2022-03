Uomini e Donne, Antonio e Angela dopo le nozze: “Non viviamo insieme perché…”

Dopo essersi conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, Angela Paone e Antonio Stellaci si sono sposato. I due, sebbene siano marito e moglie, abitano ancora insieme. Questo dettaglio ha fatto sorgere tante domande ai fan del programma, ma a spiegare il motivo è stata proprio la coppia.

ECCO PERCHÉ NON VIVONO INSIEME – Stando a quanto spiegato da Antonio, si dividerebbe tra Roma e Ariano Irpino, dove Angela abita. I motivi dietro a tale situazione, da come ha spiegato a Uomini e Donne magazine, sono “questioni tecniche da risolvere”:

“La casa in cui andremo a vivere è attualmente occupata da un amico di Angela. Quando troverà una sistemazione anche lui ci trasferiremo”.

Stellaci ha infatti ammesso che la convivenza con la moglie non è poi così lontana. L’ex Cavaliere conta di sistemare la questione “prima dell’estate”. Nonostante tutto, però, il matrimonio tra i due ex volti di UeD starebbe proseguendo a gonfie vele. Antonio ha infatti aggiunto che:

“Tutto sommato non pensiamo ci saranno differenze sostanziali: la convivenza sarà giusto più comoda per me, farò meno viaggi! In questi mesi siamo riusciti ad avere una vita di coppia quasi normale, che vive la quotidianità quasi integralmente: spesso vengo ad Ariano Irpino anche durante la settimana, quindi lavoro in via telematica”.

A venire a trovare Angela non è stato solo il marito, ma uno dei figli di quest’ultimo: “Il minore dei figli di Antonio mi è venuto a trovare, ha passato un fine settimana con noi… è un ragazzo dolcissimo, ed è stato cresciuto in maniera impeccabile”.

Riguardo al tema “figli”, i due hanno rivelato di avere in cantiere anche questo progetto: “Fino a quando non ho incontrato Antonio non ci pensavo affatto a diventare madre, anche perché la mia opinione è che i figli si debbano fare solamente se si è profondamente convinti della propria decisione, con la consapevolezza di poterli crescere al meglio. Ora che ho avuto la fortuna di incontrare un uomo perbene, che per giunta è il mio grande amore, li desidero davvero tanto”.