Uomini e Donne, aria di crisi per una coppia del Trono Over?

C’è aria di crisi per un’amata coppia del Trono Over di Uomini e Donne? È questa la domanda che i tanti fan del dating-show di Maria De Filippi si stanno facendo dopo gli ultimi movimenti social di Isabella Ricci e Fabio Mantovani.

ARIA DI CRISI? – Tra le amate coppie nate a UeD negli ultimi anni, è molto seguita quella formata da Fabio e Isabella. I due si sono conosciuti proprio nel programma della De Filippi, facendo sognare i telespettatori. Il loro è stato un vero colpo di fulmine che li ha portati in poco tempo a decidere di abbandonare insieme il programma, proseguendo la loro love-story lontano dalle telecamere.

Una volta iniziata la loro relazione, i due hanno deciso poco dopo di convolare a nozze. Dopo il matrimonio, avvenuto il 28 maggio 2022, gli ex protagonisti di Uomini e Donne hanno deciso di vivere il loro amore a Dubai. La coppia, infatti, si è trasferita in una lussuosa villa, rendendo partecipi i fan attraverso i loro account social.

Da qualche mese, però, sembrerebbe che tra i due sia successo qualcosa. L’ultima foto che li ritrae insieme, infatti, risale a gennaio, da quel momento in poi è sceso il silenzio. I fan, quindi, hanno iniziato ad indagare su cosa sia accaduto, notando un inaspettato e preoccupante particolare: Fabio e Isabella non si seguono più su Instagram.

Davanti a questa scoperta, in molti hanno iniziato a scrivere ai diretti interessati per avere una spiegazione. Da parte dei due ex volti del Trono Over continua a regnare il silenzio. Che i due stiano affrontando una crisi e non vogliano ancora parlare, sperando di superare il tutto? Al momento queste rimangono solo ipotesi, non resta altro che attendere ulteriori aggiornamenti.