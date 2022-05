Uomini e Donne: aria di crisi tra Andrea Nicole e Ciprian?

Negli ultimi giorni una delle coppie recentemente nate a Uomini e Donne sta facendo discutere. Si tratta di Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim, tra le coppie più discusse dell’ultima edizione del dating-show. Nonostante le critiche ricevute per la fine del loro percorso nel programma, i due ragazzi hanno deciso di viversi la loro storia d’amore lontano dalle telecamere.

Una recente IG Story dell’ex tronista di UeD ha fatto preoccupare i fan della coppia. In molti, dopo le parole della ragazza e il silenzio sui social, hanno iniziato a sospettare che tra i due ci sia aria di crisi. Cosa sta accadendo?

ARIA DI CRISI? – Sempre molto attivi sui social, nell’ultimo periodo Andrea Nicole e Ciprian non stanno più condividendo alcun contenuto di coppia. I follower dei due ex volti di UeD hanno iniziato a pensare che sia successo qualcosa. Ad accrescere questi sospetti è stata una storia condivisa dalla Conte, dove ha spiegato il perché della sua assenza dai social:

“Rieccomi, non sono sparita (o forse un po’ sì), ma come capita credo a tante persone anche a me a volte serve un momento mio per fermarmi e respirare. Tutto cambia, muta nel tempo e a volte viene somatizzato lentamente dal corpo che prima o poi ti dice “stop, siediti e prova a fare un bel respiro”, ed è proprio quello che sto facendo. Ma è tutto ok, io sto bene, rimetto in ordine le idee e torno da voi”.

A queste parole, i fan si sono ulteriormente preoccupati, arrivando a pensare che la storia tra Ciprian e Andrea Nicole fosse addirittura giunta al termine. A smentire tali ipotesi è stata proprio l’ex tronista, sempre attraverso le sue storie su Instagram.

Nelle ultime ore l’ex protagonista di Uomini e Donne ha condiviso uno scatto in cui si mostra intenta nella sua beauty routine. Ad accompagnare l’immagine è la frase: “Hair botox mentre aspetto che Iubi torni a casa“. Iubi è il soprannome che Andrea Nicole e il fidanzato con cui si chiamano a vicenda.