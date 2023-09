Uomini e Donne, aria di crisi tra Giacomo Czerny e Martina Grado? Le parole dell’ex corteggiatrice

Da qualche tempo si vocifera che ci sia aria di crisi tra due ex amati volti del Trono Classico di Uomini e Donne. Si tratta di Martina Grado e Giacomo Czerny che due anni fa hanno deciso di darsi una possibilità anche lontano dalle luci dei riflettori. A distanza di tempo dalla scelta, sembrerebbe che le cose tra i due non stiano andando a gonfie vele. A chiarire la situazione è stata l’ex corteggiatrice.

LA SMENTITA DELL’EX CORTEGGIATRICE – Tra le storie d’amore che più hanno appassionato il pubblico di Uomini e Donne c’è ovviamente quella nata tra Martina e Giacomo. Subito dopo la scelta, i due hanno deciso di vivere la loro storia a 360 gradi, andando a vivere insieme.

A distanza di due anni dalla loro avventura nel dating-show di Maria De Filippi, alcuni loro fan avrebbero insinuato che i due stiano affrontando un periodo di crisi. A far pensare ciò, come rivelato da alcuni utenti durante una diretta Instagram di Martina e Giacomo, sarebbe il non vederli più insieme come prima.

Davanti a queste pesanti insinuazioni, l’ex corteggiatrice ha deciso di intervenire prontamente così da mettere a tacere qualsiasi rumors. La ragazza, infatti, ha smentito la crisi con Giacomo, sottolineando il fatto che sia giusto e doveroso ritagliarsi del tempo per se stessi anche quando si è in una relazione:

“Adesso come mi diverto e come mi incavolo! Allora da quando sono fidanzata con Giacomo che combatto perché ogni volta che ci separiamo per motivi X vi devo sempre leggere che fra noi è crisi o addirittura insulti perché mi separo dal mio compagno o magari mi permetto di andare a cena con amici e lui ha appena messo una storia che è a casa. O viceversa, quando io sono a casa e lui è a una cena con amici e alla fine lì è crisi. È crisi! È magicamente crisi. Ma ragazzi, ma perché? A parte che lasciano il tempo che trovano certi messaggi, ma in realtà non è che dà fastidio a me, mi dà fastidio per un discorso in generale. Perché dal momento che so che tutto questo non è vero, me ne sbatto altamente. Ma dato che trovo assurdo che una coppia come noi, come tutte le coppie normali, che conviviamo, abbiamo due lavori differenti, siamo accumunati da tante cose ma anche non accumunate da tante altre, e che non ci ostacoliamo nelle cose in cui non ci accumuniamo”.