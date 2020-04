Uomini e Donne: aria di crisi tra Ida e Riccardo?

Nell’ultimo periodo, vari rumors vedrebbero aria di crisi tra una nota coppia del Trono Over di Uomini e Donne. Si tratta di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, già famosi, all’interno del programma, per il loro rapporto movimentato.

IDA E RICCARDO: QUARANTENA INSIEME – Scoppiata l’emergenza Coronavirus, Riccardo ha deciso di trascorrere la quarantena nella casa di Ida, insieme a lei e a Samuele, il figlio della donna. Da come mostrato dalla coppia, i due stanno cercando di godersi questo difficile periodo. La Platano sta trascorrendo i giorni a viziare i due uomini di casa, preparando vari piatti. Inoltre, è possibile vederli anche su Tik Tok alle prese con dei simpatici video. I fan, però, hanno iniziato a preoccuparsi. Infatti, l’ultimo post di Instagram dove appaiono insieme risale al 14 marzo 2020, mentre l’ultima storia su Tik Tok è del 26 sempre di marzo. Questo ha portato molti a credere che tra i due ci sia nuova aria di crisi. Cosa sta accadendo davvero alla coppia?

LA VERITÀ SULLA COPPIA – Nonostante i rumors, sembra che tra Ida e Riccardo ci sia il sereno. Inoltre, i due hanno deciso di raccontarsi in un’intervista a Uomini e Donne magazine. Riccardo ha parlato di questa convenienza, spiegando il perché abbia deciso di trascorrerla con Ida a Brescia e non a Taranto, dove risiede la sua famiglia:

“Siamo insieme a casa sua da ormai dieci giorni, da ancor prima che entrassero in vigore questi divieti. Io sarei dovuto tornare a casa mia per degli impegni per il quindici marzo, ma poi ho deciso di rimanere qui, per stare tutti insieme fino alla fine di questa quarantena”.

“Sono giorni molto difficili questi” – Oltre che per la sua famiglia, Riccardo ha rivelato di essere molto preoccupato per Samuele, il figlio della sua compagna. Ida, infatti, ha raccontato che i due si alternano nelle uscite, non volendo lasciare solo il bambino. La donna ha ammesso di star trascorrendo giorni difficili, affermando:

“Sto cercando di adottare tutte le regole che sono state giustamente date, sono molto prudente in ogni cosa che faccio. Sa, sono una donna coraggiosa, ma anche io tendo ad abbattermi”