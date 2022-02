Uomini e Donne, Arianna Cirrincione e la sua esperienza nel programma: “Non è uscita la mia vera personalità”

A distanza di tre anni dalla sua avventura a Uomini e Donne, Arianna Cirrincione è tornata a parlare della sua esperienza e della sua storia d’amore con Andrea Cerioli. Intervistata dal magazine del programma ha infatti parlato di quanto vissuto anni fa, svelandone i retroscena e i progetti sul suo futuro insieme all’ex tronista.

“Non è uscita la mia vera personalità” – Dopo anni dall’esperienza che le ha fatto trovare l’amore, Arianna è tornata a parlare del suo percorso come corteggiatrice. Nel parlarne, alla rivista del dating-show ha ammesso di non aver mostrato realmente chi era: “Purtroppo a Uomini e a Donne non è uscita la mia vera personalità. Era la mia prima esperienza, non ero abituata a quel contesto…”.

Proprio per questo, l’ex corteggiatrice ha ammesso di sperare di tornare di nuovo sul piccolo schermo: “Mi piacerebbe riuscire a raccontare e a far conoscere la vera Arianna a trecentosessanta gradi. Se ci sarà occasione perché no? Vedremo”.

Come dimostrato in questi tre anni, l’amore tra la Cirrincione e Andrea non ha fatto altro che crescere sempre di più. Ed è alla rivista di Uomini e Donne che la ragazza ha rivelato cosa l’ha conquistata dell’ex tronista:

“Quello che ho sempre detto è che in lui ho visto qualcosa che per me è difficile trovare in questi tempi. I valori per me sono fondamentali. Ed è questo quello che amo di più in lui”.