Uomini e Donne, Armando Incarnato su Ida Platano: “Un riavvicinamento”

Dopo il ritorno di Riccardo Guarnieri in studio, si è riaccesa la rivalità con Armando Incarnato, contestato cavaliere napoletano. Riccardo è tornato nel programma dopo la turbolenta storia con Ida Platano, la quale però non è tornata in studio per darsi una seconda possibilità. Proprio in questi giorni, Armando Incarnato ha fatto delle interessanti rivelazioni sull’ex dama bresciana.

ARMANDO INCARNATO PARLA DI IDA PLATANO – In occasione dell’intervista di Uomini e Donne Magazine, Armando Incarnato ha parlato anche del suo rapporto con Ida Platano, con la quale si è frequentato prima di abbandonare lo studio con Riccardo Guarnieri. L’affetto è rimasto, ma chiaramente le cose non sono andate bene perché la donna provava un forte sentimento per Riccardo.

Armando ha confessato di averla sentita di recente, tuttavia, senza concludere di fatto nulla. Secondo quanto riportato da Incarnato, pare che dopo la fine del programma in estate abbia mandato dei messaggi vocali a Ida Platano. La donna aveva da poco chiuso la sua relazione con Riccardo Guarnieri, per questo motivo ha rifiutato questo interesse da parte di Armando Incarnato.

Il cavaliere napoletano ha ammesso di essersi ravvicinato ad Ida in questi ultimi mesi ma lei lo ha gentilmente rifiutato dal momento che non stava attraversando un bel periodo. A quel punto, continua Armando Incarnato, ha deciso di staccarsi totalmente da lei e non provarci più e contattarla in questo periodo “sarebbe poco carino e irrispettoso nei suoi confronti”.

SU LUCREZIA COMANDUCCI – L’uomo, nel frattempo, continua a frequentare Lucrezia Comanducci e anche in questo caso ha fatto alcune dichiarazioni in merito a questa frequentazione. “Mi è mancata la Lucrezia di Quattromiglie (il paesino dove vive la ragazza), non quella che vedo in studio. Fuori è capace di esprimersi in tutte le situazioni, dentro non lo fa nemmeno per un elegio o un apprezzamento alla mia persona” ha affermato Armando Incarnato. Come finirà tra loro?