Uomini e Donne: Armando punta al trono?

Armando Incarnato è stato protagonista indiscusso delle ultime puntate del trono over. Il ragazzo infatti è stato accusato di aver mentito alle ragazze con le quali è uscito.

ARMANDO INCARNATO: LE CONOSCENZE AL TRONO OVER – Armando in trasmissione ha conosciuto Veronica Ursida e Roberta. Con la prima dopo una conoscenza di mesi le cose sembrano non aver funzionato. La seconda dopo un’ulteriore uscita ha raccontato di come Armando abbia provato ad andare oltre con lei mostrando le sue intenzioni reali. Lui si è subito difeso dichiarando che in realtà è stato il contrario.

ARMANDO PUNTA AL TRONO CLASSICO? -Il ragazzo ha pubblicato una stories di risposta ad un utente che gli ha detto: ‘ti vogliamo sul trono’ e lui ha risposto: ‘ho già le rose pronte’. Insomma pare che Armando non riesca a rinunciare alla trasmissione nonostante sia stato accusato di avere una fidanzata fuori. A voi piacerebbe vederlo in queste vesti?