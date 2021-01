Uomini e Donne: Arrianna Cirrincione è incinta? Cerioli svela la verità

La celebre coppia di Uomini e Donne formata da Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sono in attesa di un figlio? Ultimamente sono stati oggetto di molti gossip poiché è circolata questa notizia. Proprio per questo motivo è intervenuto lo stesso Cerioli che ha deciso di fare chiarezza su quanto sta accadendo.

Pare, innanzitutto, che i due abbiano intenzioni serie e sognino di creare una famiglia. Attualmente però Arianna non è incinta, poiché lo ha scritto Andrea, aggiungendo inoltre, che non vede l’ora di completare la sua vita con la bella Arianna, anche se adesso non è ancora il momento.

L’IRONIA DI ANDREA CERIOLI – Il ragazzo ha anche fatto dell’ironia sull’argomento. Ha infatti svelato che persino gli zii che vivono in America lo hanno chiamato per congratularsi per il futuro nascituro che, a quanto pare, non c’è ancora. Sono stati tanti, infatti, quelli che hanno frainteso le parole dell’ex tronista.

IL COMMENTO DI PIETRO TARTAGLIONE – Anche il commento di Pietro Tartaglione, attuale marito di Rosa Perrotta, non è stato particolarmente d’aiuto. Aveva scritto, infatti, che era pronto ad aspettarlo nella gang dei papà. Sappiamo ormai, che si riferiva ad evento che molto probabilmente accadrà nel futuro.

IL DESIDERIO DI ANDREA E ARIANNA: UNA FAMIGLIA – Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli non hanno mai nascosto di volere una famiglia. I due, infatti, dopo essersi scelti reciprocamente a Uomini e Donne sono ancora insieme sempre molto vicini e affiatati. Hanno da poco festeggiato due anni di fidanzamento, vivono insieme e fanno tanti progetti!