Uomini e Donne, arriva la conferma ai rumors: ex tronista in dolce attesa

Dopo i tanti rumors che hanno visto come protagonista un ex volto di Uomini e Donne, recentemente è arrivata la conferma. Si tratta di Giulia Quattrociocche che ha voluto annunciare pubblicamente di essere in dolce attesa.

CICOGNA IN ARRIVO PER L’EX TRONISTA – Nota per la sua partecipazione al noto dating-show, Giulia è tornata su Instagram dopo una pausa sui social. Uscita dal programma con l’ex corteggiatore nonché scelta Daniele Schiavon, finita la loro storia, l’ex tronista era scomparsa dal web.

Già dall’anno scorso, dopo poco tempo dalla fine della storia con Daniele, voci di corridoio parlavano di una presunta gravidanza. Ai tempi, inoltre, si vociferava che il cuore dell’ex tronista fosse stato conquistato da un altro ragazzo, con cui aveva iniziato una convivenza. Il gossip era stato però smentito dalla stessa Quattrociocche che alla domanda riguardo la gravidanza, aveva risposto con una fragorosa risata.

Recentemente il portale NewsUominieDonne era tornato sull’argomento, parlando di una presunta cicogna in arrivo. A portare a questa ipotesi sono state alcune IG Stories dell’ex protagonista di UeD in cui si è intravisto un pancino sospetto. Questa volta, lasciando senza parole i fan, Giulia ha confermato.

Sui social la ragazza ha pubblicato una serie di scatti che la mostrano insieme al suo compagno Manuel, quest’ultimo intento a baciarle la pancia mentre lei tiene in mano l’ecografia. Ad accompagnare i teneri scatti è la didascalia della ragazza: “Sono una ragazza fortunata perché non c è niente che ho bisogno”.