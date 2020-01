Uomini e Donne, arriva un’altra gaffe di Natalia Paragoni su Instagram

Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, si è cimentata nella preparazione di alcune ricette su Instagram. Qualcosa, però, è andato storto…

NATALIA FA UNA GAFFE SU INSTAGRAM – La ragazza ha chiesto ai suoi follower una ricetta da preparare. Le risposte non sono tardate ad arrivare e qualcuno le ha proposto la torta al cocco. Natalia ha accolto la proposta ma deve aver sbagliato ingredienti! “Non amo molto il cioccolato ma si può fare” ha commentato la ragazza di Zelletta. Ovviamente la gaffe è stata riportata da Very Inutil People.



NATALIA PARAGONI COMMENTA IVAN AL GF – La ragazza, qualche giorno fa, ha commentato il percorso di Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip (ieri eliminato). Natalia ha ammesso di essere felice di essere scappata da Ivan, non era la persona giusta per lei. Tuttavia, Ivan in casa ha avuto da ridire sulle sue due corteggiatrici durante il percorso a Uomini e Donne. Secondo l’ex tronista spagnolo Natalia nascondeva qualcosa poiché delle persone a lui vicino gli hanno svelato delle informazioni su di lei; non sappiamo cosa però.