Uomini e Donne: atteso il ritorno di Federica Aversano, ma non nel Trono Classico

Nel corso dell’ultima edizione di Uomini e Donne, a conquistare il cuore del pubblico è stata Federica Aversano. Ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, la ragazza potrebbe fare il suo ritorno nel programma. Per lei, però, non ci sarebbe il trono, ma il parterre del Trono Over.

NESSUN TRONO PER FEDERICA – Stando alle ultime indiscrezioni lanciate dal sito MondoTV, Federica potrebbe tornare nel dating-show. Non essendo stata scelta da Ranieri, la ragazza ha deciso di lasciare lo studio, rimanendo attualmente single.

Per lei, stando a quanto rivelato dal sito di gossip, Maria De Filippi avrebbe in serbo un posto per lei. Non si tratta del trono, ma del parterre over. Alcuni Cavalieri, infatti, hanno manifestato un certo interesse nei confronti dell’ex corteggiatrice.

Tra coloro interessati alla Aversano c’è Alessandro Vicinanza, ex frequentazione di Ida Platano. Il Cavaliere ha infatti palesato il suo interesse per Federica, prima che quest’ultima abbandonasse lo studio. Reduce dal non esser stata scelta da Matteo, la ragazza ha preferito non rimettersi in gioco. L’ex corteggiatrice ha anche attirato l’attenzione di Riccardo Guarnieri, ex della Platano.

Oltre al ritorno di Federica, è atteso anche quello di Alessandro e Riccardo. Non essendo sul trono, ma nel parterre over, la ragazza avrebbe modo di confrontarsi con vari Cavalieri. Potrebbero quindi venirsi a creare degli scontri con la Platano, essendo ex di Alessandro e Riccardo. Si tratta, però, di indiscrezioni non ancora confermate dal programma e da Federica.