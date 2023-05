Uomini e Donne, Aurora Tropea assente in studio: è stata cacciata?

Tra i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, a finire spesso al centro delle discussioni è Aurora Tropea. Da diverse puntate, però, la Dama non è presente in studio e la sua assenza ha generato diversi rumors. Si ipotizza, infatti, che la donna sia stata cacciata dalla produzione del programma, ma è davvero così?

FUORI PER SCELTA DELLO STAFF? – Anche quest’ultima edizione di UeD è agli sgoccioli, ma i colpi di scena non sono finiti. Dopo una lunga assenza dai riflettori, Aurora Tropea è recentemente tornata nel parterre del Trono Over. Stando a quanto spiegato dalla donna, dietro alla sua assenza nel dating-show ci sarebbero stati dei motivi personali.

Una volta tornata in studio, la Tropea è subito finita al centro delle discussioni. La Dama, infatti, si è spesso scagliata contro Armando Incarnato, portando in studio non poche segnalazioni. Dal canto suo, il Cavaliere ha sempre risposto alle accuse della Tropea, smentendo ogni sua accusa.

Nelle ultime registrazioni, Aurora non è più a Uomini e Donne. Secondo alcuni, l’assenza della Dama sarebbe dovuto a un’assenza a una decisione degli autori. Stando a questa ipotesi, quindi, lo staff avrebbe cacciato la donna.

A smentire i recenti rumors sull’assenza di Aurora Tropea a UeD è stato Lorenzo Pugnaloni. Il ragazzo, noto sui social per i suoi tanti scoop sul dating-show di Uomini e Donne, ha rivelato che la donna non è stata presente alle ultime registrazioni per via di alcuni problemi personali.