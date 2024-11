Uomini e Donne, Aurora Tropea è stata allontanata? La sarcastica risposta dell’ex Dama

Nelle recenti puntate di Uomini e Donne a non sfuggire all’attenzione del pubblico è l’assenza di Aurora Tropea. I fan, quindi, hanno iniziato a domandarsi cosa sia successo alla donna. Davanti alla curiosità dei fan è stata proprio l’ex Dama, rispondendo con sarcasmo alle domande di alcuni utenti.

COSA È SUCCESSO? – Come ricordano i fan più affezionati al dating-show, Aurora ha preso parte alla trasmissione per diversi anni. La dama toscana è stata spesso al centro delle discussioni e degli scontri avvenuti in studio. Inoltre, la donna è stata molte volte criticata da Gianni Sperti e Tina Cipollari, i due opinionisti di UeD.

Proprio per questo, ai fan non è sfuggita l’assenza di Tropea nello studio di Uomini e Donne. Attraverso un breve video pubblicato su Tik Tok, Aurora ha deciso di chiarire la situazione. La donna ha voluto pubblicare una serie di immagini che la ritraggono nel programma, accompagnati da questa didascalia:

“Tutto quello che di importante dovevo dire, l’ho detto con il sorriso ed il cuore, sempre. Ed a volte anche stando in silenzio. Grazie a chi mi ha amato e grazie anche a chi mi ha disprezzato”.

Con queste parole, l’ex volto del Trono Over ha fatto intendere che non prenderà più parte alla trasmissione. Il breve filmato ha scatenato non poche domande da parte dei fan, curiosi di sapere cosa sia accaduto. A chi le ha chiesto il motivo dietro a questo abbandono, Aurora ha risposto con sarcasmo: “Stop… in pausa o punizione?”.