Uomini e Donne: avvistate due corteggiatrici di Carlo Pietropoli insieme?

Secondo le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, Carlo Pietropoli non aveva dato il meglio di sé nelle ultime due registrazioni che non sono ancora andate in onda. Aveva infatti mandato a quel paese una sua corteggiatrice e ‘costretto’ Chiara ad andare via dallo studio.

UOMINI E DONNE: DUE CORTEGGIATRICI AVVISTATE INSIEME AD UNA FESTA? – Secondo ‘ Il Vicolo Delle News’ le due corteggiatrici Chiara e Jessica sono state avvistate insieme ad una festa. Si tratterebbe del tentatore Giovanni Arrigoni. Quest’ultimo ha voluto festeggiare con altri tentatori come Alessandro Zarino, senza Veronica che è tornata a casa, e la single Cristina Incorvaia.

UOMINI E DONNE: COME LA PRENDERÀ CARLO PIETROPOLI? – Carlo Pietropoli, che non si è mostrato di certo un tipo calmo nelle ultime due puntate registrate, come prenderà la presenza di entrambe ad una festa? Le due saranno amiche? Chi può dirlo, intanto per vedere le foto della festa clicca qui.