Uomini e Donne: avvistati Mara Fasone e Luigi Mastroianni insieme

Mara Fasone, ex tronista di Uomini e Donne, ha fatto parlare di sè ultimamente. La ragazza è stata avvistata insieme ad un ex corteggiatore e poi tronista. Ecco di chi si tratta.

MARA FASONE: IL SUO PERCORSO DA TRONISTA – Come ricorderete Mara Fasone è stata tronista a Uomini e Donne per poco tempo. La ragazza è stata a lungo criticata per i suoi atteggiamenti considerati all’epoca troppo spocchiosi. Tra le altre cose, poi fu accusata da Gianni Sperti di essere ancora fidanzata con quello che lui definiva il suo ex.

MARA FASONE E LUIGI MASTROIANNI AVVISTATI INSIEME – Come ricorderete, Luigi Mastroianni era rimasto colpito da Mara a tal punto che aveva messo in discussione il suo futuro percorso a uomini e donne. Il ragazzo aveva poi deciso di lasciar perdere e di intraprendere il suo percorso da tronista poichè non si fidava di lei. Adesso i ragazzi sono stati avvistati insieme in un bar. Che sia nato qualcosa tra i due?