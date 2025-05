Uomini e Donne: avvistato Gianmarco Sterni insieme a Cristina Ferrara

Come oramai noto grazie alle ultime anticipazioni su Uomini e Donne, anche il trono di Gianmarco Sterni è giunto al termine. Il chiacchierato barbiere ha deciso di ascoltare il cuore, uscendo dallo studio al fianco di Cristina Ferrara. Nonostante si parli già di una possibile crisi, uno scatto smentirebbe le ultime indiscrezioni.

AVVISTATI INSIEME – Sebbene la scelta non sia ancora andata in onda, grazie alle anticipazione i fan sanno con chi uscirà Sterni. Gianmarco ha deciso di voler dare una possibilità a Cristina, scelta che ha scatenato non poche polemiche. C’è chi, infatti, non crede in questa nuova coppia e chi accusa il tronista di aver illuso Nadia Di Diodato, l’altra corteggiatrice.

Recentemente a far finire la neo coppia nel mirino del gossip è stata una segnalazione giunta a Lorenzo Pugnaloni. Come condiviso dall’esperto di gossip nelle sue IG Stories, Gianmarco ha messo mi piace ad un video di coppia con Nadia, creato da una fanpage presente su Tik Tok. Ovviamente il gesto non è passato inosservato, portando tanti fan a mettere in dubbio la nuova relazione del ragazzo.

A smentire gli ultimi rumors su una possibile crisi di coppia tra i due ex volti di UeD è stata una paparazzata pubblicata sui social. Come è noto al pubblico del dating show, Gianmarco e Cristina non possono farsi vedere insieme in pubblico. Ai fan, però, non sfugge nulla.

Coatters_, una pagina su Instagram, ha pubblicato nelle sue IG Stories uno scatto che ritrae Gianmarco insieme alla Ferrara. I due sono stati avvistati mentre passeggiavano lungo il molo di Salerno, città dove abita Cristina. Stando a questa foto, la frequentazione tra i due proseguirebbe a gonfie vele.