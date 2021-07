Uomini e Donne: Beatrice Buonocore e la sua nuova storia d’amore con Ettore Casadei

Nelle scorse settimane era arrivata la certezza di una nuova relazione per Beatrice Buonocore, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La ragazza, tramite delle storie su Instagram, aveva informato i suoi seguaci sul nuovo amore, dopo la delusione avvenuta con Davide Donadei. Ormai però è acqua passata!

IL NUOVO FIDANZATO DI BEATRICE BUONOCORE – Beatrice è stata intervistata dal magazine di Uomini e Donne e la giovane emiliana ha confidato tutti i suoi progetti futuri, svelando anche com’è nata la sua storia con Ettore Casadei. I due, a quanto pare, si erano già conosciuti un paio d’anni fa, ma il rapporto non aveva avuto grandi esiti.

A maggio la Buonocore lo ha incontrato a Milano e da quel momento non si sono più lasciati, in quanto è nata la loro storia d’amore. Lei ha dichiarato che il giovane l’ha conquistata grazie soprattutto alla sua sincerità e tranquillità, qualità che la rendono felice.

Hanno un bellissimo rapporto e stanno decidendo di vivere la loro esperienza al meglio. Non si sono ancora dichiarati fidanzati ufficiali, ma stanno molto bene insieme. Grazie ad Ettore e al programma è riuscita a gestire i rapporti con più calma. La ragazza è grata a Uomini e Donne perché le ha permesso di scoprirsi.

LE PAROLE DI BEATRICE BUONOCORE PER DAVIDE DONADEI E CHIARA – La ragazza ha speso anche delle belle parole per la coppia formata da Davide e Chiara, ex tronista e sua ”rivale” in amore. I due sono prossimi al trasferimento in Puglia, lei ha ammesso di non seguirli sui social, ma che è ugualmente felice per loro. Per Beatrice però non è finita qui. Sta facendo delle lezioni di inglese per prepararsi alle audizioni per entrare al college di New York. Insomma una nuova vita per Beatrice Buonocore.