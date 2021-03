Uomini e Donne, Beatrice Buonocore rivela: “Davide non era fatto per me. Ora ho dei progetti”

Beatrice Buonocore l’abbiamo conosciuta in questa edizione di Uomini e Donne, quando decise di intraprendere una conoscenza con il tronista Davide Donadei. Purtroppo, la ragazza non è stata scelta e adesso è riuscita finalmente a dimenticare la sua parentesi televisiva.

NUOVA CASA – L’ex corteggiatrice si è lasciata andare ad una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine raccontando un po’ di sé. Beatrice Buonocore ha spiegato di essersi trasferita e di abitare ora nella stessa palazzina di Jessica Antonini. Beatrice, quindi, non ha trovato l’amore nel programma ma sicuramente una nuova amica.

NUOVI PROGETTI E SOGNI – L’ex corteggiatrice ha inoltre spiegato di aver iniziato a scrivere canzoni e dedicarsi alla sua passione, la musica. Inoltre, sta studiando all’università, insomma, la ragazza si dà parecchio da fare. Adesso Beatrice ha dimenticato Davide e può tornare alla sua vita in serenità.

“Abbiamo un progetto insieme, ma non posso dire nulla. Siamo amici, è una bellissima persona, ma non mi interessa da quel punto di vista” ha dichiarato la ragazza su Giorgio Di Bonaventura. I ragazzi hanno un progetto insieme ma a quanto pare per ora non possono rivelare nulla. E ovviamente Beatrice ha già messo a tacere eventuali voci sulla loro relazione.

SU DAVIDE DONADEI E SUL TRONO – “Non era la persona per me. L’avevo presa male all’inizio, ma tanti miei amici mi hanno aiutato a tirarmene fuori” ha ammesso Beatrice Buonocore sul rapporto con il tronista Davide Donadei, il quale ha scelto Chiara Rabbi. E sulla possibilità di diventare la nuova tronista? Beatrice non ha dubbi: “Mi piacerebbe molto. Non sarei la classica turnista. Sarei me stessa nell’approcciarmi e non nasconderei mai le mie emozioni”.