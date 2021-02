Uomini e Donne: Beatrice e Giorgio insieme, c’è qualcosa tra di loro?

Beatrice Buonocore e Giorgio Di Bonaventura hanno postato un video nel quale era insieme in macchina intenti a cantare. In molti si sono chiesti cosa stessero facendo insieme e hanno addirittura pensato che tra di loro ci potesse essere del tenero. A parlare è stato proprio lui in un’intervista per NewsWeb.

Innanzitutto secondo Giorgio Beatrice sarebbe una persona ”magnifica” e inoltre per lui lei è sempre stata sincera e si è comportata come avrebbe agito anche al di fuori, poiché ha specificato di conoscerla bene. Nello specifico ha detto che in quell’occasione stavano insieme perché si trovavano nello stesse ambiente lavorativo.

LE PAROLE DI GIORGIO DI BONAVENTURA SU BEATRICE BUONOCORE – Insomma nello specifico Giorgio ha annunciato che tra lui e Beatrice non c’è del tenero, anzi. I due sono solo buoni amici per ora, ma ciò non esclude che possa esserci anche del tenero tra un po’ di tempo. Ha infatti detto: “Il rapporto che c’è tra di noi è di amicizia, ci troviamo bene, ci siamo trovati nel programma, ci siamo augurati il meglio sempre e poi chiaramente per lavoro ci siamo beccati“.

Nel frattempo Sophie Codegoni e Matteo Ranieri stanno vivendo bei momenti sempre molto vicini e affiatati così come Davide Donadei e Chiara Rabbi che deliziano i loro fan con video divertenti che li ritraggono sempre insieme più felici che mai. Il pubblico, però, apprezzerebbe una vicinanza anche tra Beatrice e Giorgio.

Beatrice, nello specifico, è sempre molto piaciuta al pubblico di canale 5 e per questo, infatti, molti vorrebbero vederla anche sul trono. E a voi piacerebbe vedere Beatrice in una avventura a Uomini e Donne? Staremo a vedere cosa sceglierà la padrona di casa Maria De Filippi.