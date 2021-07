Uomini e Donne, Beatrice Valli accusa le altre colleghe che si impegnano per la prova costume: ”Diseducative”

Beatrice Valli ha attaccato le colleghe che dopo una gravidanza corrono per rimettersi in forma in vista della prova costume. ”Sono diseducative”, ha tuonato la web influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La ragazza, come saprete, è attualmente impegnata con Marco Fantini, da cui ha avuto una figlia, la piccola Bianca, nata nel 2017 e Azzurra, nata nel 2020. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne anni addietro e Marco ha assunto anche il ruolo di figura paterna per un altro figlio di Beatrice avuto da una relazione precedente, Nicolas Bovi.

LE PAROLE DI BEATRICE VALLI – Le sue parole sono state molto dure nei confronti di queste colleghe che cercano di perdere kili molto velocemente dopo una gravidanza per la cosiddetta prova costume. Insomma anche lei è convinta che il fitness faccia bene alla salute e alla mente, dunque ammette l’importanza dello sport. Aggiunge, però, che ha mostrato il suo corpo dopo le gravidanze senza filtri e senza timore perché non ha paura di mostrare le sue imperfezioni.

“Il motivo per cui mi alleno non è tanto la forma fisica, che è una conseguenza dell’attività in palestra, ma per il benessere psico-fisico. Muovermi mi piace, mi stimola, mi mette di buon umore e poi ovviamente vedere che il mio fisico reagisce positivamente tonificandosi è una fantastica conseguenza dell’allenamento. Mi piace lo sport a 360° gradi, faccio cardio per bruciare gli stravizi a tavola, pilates per rilassarmi e boxe per scaricare la tensione” .

“Quelli che mi feriscono di più sono sulla mia famiglia e sui miei figli o quando le persone senza sapere si permettono di giudicare il mio modo di essere mamma. So che fa parte del gioco e cerco di non prendermela, sono una ragazza forte, ma non invincibile se si tratta dei miei bimbi. Quando invece fanno dei commenti sgradevoli su me e sugli effetti che mi hanno lasciato le 3 gravidanze non mi toccano, la mia famiglia è quanto di più bello potessi desiderare. Mi preoccupa a volte la ferocia di questi commenti e l’effetto che possano avere su persone più fragili che li leggono”.

Ha poi aggiunto cos’è per lei la bellezza: “E’ l’autoaccettazione, il piacersi, valorizzare i propri pregi e convivere in armonia con le proprie imperfezioni, considerandole particolarità, tratti unici. Senza accanirsi per rincorrere un modello omologato”. Lei inoltre non ha avuto timore di mostrarsi: “No assolutamente. Ho condiviso le mie foto in costume subito dopo il parto mostrandomi con le mie imperfezioni. Ho avuto 3 bambini sono felice, trovo diseducativa la corsa al rimettersi in forma di alcune mie colleghe. Godiamoci ogni fase della nostra vita senza ansie!”. Infine ha dichiarato: “Avere dei figli è impegnativo e soprattutto nei primi mesi tutte le energie sono assorbite da loro. La forma fisica viene dopo, quando ci si sente pronte per riattivarsi con un po’ di sano allenamento, senza stress o ansie. Io ho fatto esattamente così!” .