Uomini e Donne, Beatrice Valli annuncia la gravidanza: “Presto in sei”

Beatrice Valli ha annunciato sui social di essere nuovamente incinta: la famiglia sta per allargarsi e presto saranno in sei

Beatrice Valli è incinta: si sono rivelate vere le voci che si sono susseguite nel corso di queste ultime settimane. L’ex protagonista di Uomini e Donne è in attesa del quarto figlio e presto quindi saranno in sei in famiglia. Tanta la gioia dei futuri genitori, ecco cosa hanno dichiarato sui social.

L’annuncio della gravidanza

Beatrice qualche settimana fa è stata avvistata con delle forme più rotonde ma per eliminare ogni sospetto aveva dichiarato di aver avuto problemi con il lattosio. Niente di più falso, la giovane voleva semplicemente nascondere la sua quarta gravidanza e aspettare il momento opportuno per fare l’annuncio.

“Presto in SEI. Questa volta non è colpa del lattosio. Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare. Abbiamo sempre cercato di mantenere la nostra privacy riguardo la gravidanza, perché credo che questo sia un momento così unico da meritare tutta l’intimità della propria famiglia” ha scritto l’influencer sul suo profilo Instagram allegando una dolcissima foto con la sua famiglia.

I futuri genitori stavano aspettando il momento giusto per annunciare la gravidanza, considerando che il primo trimestre è quello più complesso per una donna: “Ebbene, tutto è andato come doveva andare e noi siamo felicissimi di annunciarlo ufficialmente. Abbiamo iniziato questo nuovo percorso… non nel migliore dei modi ma sicuramente avrà il suo lieto fine, ne sono certa… ci abbiamo sempre creduto! #vallinisfamily”.

La giovane ha ammesso che questa gravidanza non è iniziata nel migliore dei modi ma non ha aggiunto ulteriori informazioni, forse per non “rovinare” il momento. Al momento l’influencer e suo marito Marco Fantini sono felicissimi e non vedono l’ora di allargare la famiglia.