Uomini e Donne, Beatrice Valli ansiosa per il parto: a causa del coronavirus sarà da sola

Beatrice Valli e Marco Fantini sono una delle coppie più seguite sui social dopo aver partecipato a Uomini e Donne, dating show di Maria De Filippi. I due sono molto legati e innamorati e rappresentano quella piccola percentuale di coppie che durano nel tempo dopo essersi conosciuti in tv.

BEATRICE E MARCO: UN FORTE AMORE – I due si sono conosciuti all’interno di Uomini e Donne e non si sono più lasciati. Beatrice veniva da una relazione con un altro uomo, con il quale ebbe il primo figlio, Alessandro, molto amato da Fantini nonostante non sia il padre biologico. Con il tronista, la ragazza ha avuto una bellissima bimba di nome Bianca e presto si sposeranno! Tuttavia, il matrimonio è rimandato a settembre perché Beatrice è in attesa di un’altra bimba, Azzurra.

BEATRICE PREOCCUPATA PER LA GRAVIDANZA E IL PARTO – Tempo fa Beatrice dichiarò di non vivere molto bene quest’ultima gravidanza, tuttavia, la bimba è sempre risultata in salute e molto forte. Ora a preoccuparla è il Coronavirus, virus pandemico che ha messo in ginocchio l’Italia nel giro di 15 giorni con innumerevoli contagi e decessi. Questa pandemia ha costretto il governo alla quarantena forzata ed è proprio questo a preoccupare maggiormente la ragazza.

L’influencer, all’ottavo mese di gravidanza, è alle prese con i suoi due figli, tuttavia, il giorno del parto si avvicina vertiginosamente rendendola molto ansiosa. Questo virus blocca le persone all’interno delle proprie case ed è per questo motivo che molte famiglie ora sono divise e non possono vedersi, se non tramite telefono. La ragazza ha ricevuto delle dritte dall’ospedale dove partorirà e le notizie non sono molto rassicuranti.

BEATRICE VALLI IN SALA PARTO DA SOLA – Poche ore fa Beatrice Valli ha spiegato di aver ricevuto delle direttive dall’ospedale di Milano, una delle zone più colpite dal virus. La ragazza ha raccontato di avere molta paura e angoscia poiché sono state adottate nuove regole per tutelare le neo mamme. Le nuove direttive adottate da molti ospedali, soprattutto in Lombardia, impongono che le future mamme affrontino questo delicato momento per lo più da sole. Solo in alcuni casi è prevista la presenza del padre in sala parto, ma nei giorni successivi la madre dovrà rimanere da sola ad assistere il nascituro. L’idea di non poter vedere la madre e le sorelle preoccupano l’influencer ma nonostante ciò, invita tutte a seguire le regole imposte dagli ospedali.