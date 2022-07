Uomini e Donne, Beatrice Valli contro il Reddito di Cittadinanza: “La gente non è che abbia molta voglia di lavorare”

Beatrice Valli si è confidata con i follower in queste ultime ore a causa di un problema che sta diventando sempre più persistente. L’influencer ed ex protagonista di Uomini e Donne ha lanciato un appello sui social perché non riesce a trovare una babysitter. Secondo la Valli, la colpa potrebbe essere proprio del Reddito di Cittadinanza.

L’influencer contro il RdC

Un utente le ha chiesto come mai non sia partita con il marito per l’ultimo viaggio di lavoro. A quel punto, la giovane influencer ha deciso di raccontare la storia: in buona sostanza, le babysitter che avrebbero dovuto tenere i suoi figli hanno avuto degli imprevisti all’ultimo minuto.

Così un utente le ha chiesto: “Come mai ultimamente spariscono tutti, donna delle pulizie, baby sitter…?”. A quel punto è arrivata subito la risposta di Beatrice: “In realtà me lo chiedo anche io. Mi confronto con tantissime mamme e hanno tutte il mio stesso problema. Non so cosa c’è nell’aria. La gente non è che abbia tanta voglia di lavorare…“.

Successivamente, la Valli ha pubblicato un messaggio di un utente che ha dato la colpa di questa situazione al Reddito di Cittadinanza: “Sta rovinando il mondo… Lo dovrebbero dare a chi veramente non può lavorare e ne ha seriamente bisogno”. L’influencer non ha potuto che concordare con questo messaggio: “Pienamente d’accordo! Parlo con tantissime persone che hanno attività, aziende e dipendenti e purtroppo è così!”.

Non solo Beatrice Valli

Tanti altri vip si sono espressi contro il RdC, come ad esempio Rosalinda Cannavò, Flavio Briatore, Albano Carrisi e Karina Cascella. Claudia Gerini l’ha definita una “paghetta”. Insomma, tanti volti dello spettacolo non apprezzano particolarmente questa misura del Governo.