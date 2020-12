Uomini e Donne: Beatrice Valli e il problema alla lingua di Azzurra, il racconto di lei

Beatrice Valli è oggi una web influencer di tendenza sui social. E’ un’appassionata e un’esperta di moda. La ragazza pubblica quotidianamente post inerenti alla sua vita e consigli di moda per i suoi fan.

Non mancano, naturalmente, i post inerenti la sua famiglia. Ha conosciuto Marco Fantini, che sarà poi il suo futuro marito, a Uomini e Donne. All’epoca lui era il tronista, mentre lei la sua corteggiatrice. Al termine del suo percorso Marco ha scelto proprio Beatrice, la ragazza che lo aveva più colpito sin dall’inizio.

I due hanno intrapreso sin da subito una relazione tutt’ora duratura e forte e adesso hanno anche due splendide bambine: Bianca e Azzurra, oltre al primo figlio di lei che Marco considera come fosse suo. I due si sposeranno molto probabilmente il prossimo anno, quando si spera che l’emergenza da Covid-19 sia solo un lontano ricordo.

IL PARTO DI BEATRICE VALLI E I PROBLEMI DELLA PICCOLA AZZURRA – Beatrice Valli è stata costretta a partorire in piena pandemia, in seguito ad una gravidanza che non è stata per niente facile, anzi. Insomma tutto però sembra essere andato per il meglio, anche se la piccola Azzurra sembra avere un problema, come la stessa Beatrice Valli ha raccontato:

“È la prima volta che mi capita, quindi mi sono trovata un po’ così. Di solito lo tagliano il giorno dopo la nascita. In realtà non se ne sono accorti, perché la bambina mangiava benissimo. Quando sono andata alla visita, mi hanno detto che dovevano tagliarle la lingua. Aspetteremo un’altra settimana, vediamo come va, e sarebbe il caso di tagliarlo proprio per prevenire questi piccoli problemini, che sono piccoli, però, stare dietro a logopedia e guardare se parla bene… Preferisco farlo subito”.