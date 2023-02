Uomini e Donne, Beatrice Valli e lo sfogo in viso: Sanremo rovinato?

Beatrice Valli si sta preparando per presenziare al Festival di Sanremo 2023 ma ha dovuto fronteggiare delle difficoltà. La giovane, infatti, si è sfogata con i suoi follower a causa di un problema legato al suo viso. Vediamo cosa è accaduto.

Sfogo sul viso

La moglie di Marco Fantini ha dovuto confessare ai suoi follower un problema legato al suo viso. Nulla di grave fortunatamente ma di certo non piacevole per chi, come lei, deve sopportare i flash dei fotografi per tutta la serata.

La giovane ha mostrato sui social, tra le sue stories, un selfie in cui mostra il suo volto arrossato, soprattutto nella zona sotto gli occhi. “Certo che doveva succedere proprio prima di Sanremo” ha scritto Beatrice.

Cosa sarà accaduto alla Valli? La giovane ha spiegato che probabilmente tutto è iniziato a causa di un particolare make up utilizzato per celebrare il film Avatar. Lei e il marito, infatti, hanno deciso di farsi truccare dalla make-up artist Valentina Paolillo, esperta di trucchi cinematografici.

Evidentemente il prodotto o colore utilizzato per ricreare i personaggi devono aver irritato la pelle della giovane che adesso deve fare i conti con uno sfogo cutaneo. Non ci resta, dunque, che attendere cosa accadrà entro le prossime ore.