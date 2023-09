Uomini e Donne, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno acquistato casa a City Life: il costo

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno finalmente concretizzato una delle loro più grandi aspirazioni. Dopo circa 3 anni di lavori di rinnovamento, la casa che desideravano tanto è finalmente pronta e la coppia è pronta a traslocare. Insieme a loro si trasferiranno anche i loro quattro bambini: Alessandro di 11 anni (frutto della precedente relazione di Beatrice con Nicolas Bovi), Bianca di 6 anni, Azzurra di 3 anni, e la neonata Matilde Luce, di quattro mesi. La coppia ha preso casa a City Life a Milano, ma quanto è costata?

Una casa da sogno

L’abitazione, situata nel rinomato quartiere City Life di Milano, è stata acquistata da Marco Fantini e Beatrice Valli nel 2020. Solo oggi, dopo anni, hanno condiviso un video nel giardino per mostrarla ai loro follower.

La casa, che sembra essere al piano terra, offre tutti i comfort desiderati ed è un appartamento spazioso di 300 metri quadri con cinque stanze. Infatti, come in molti sapranno, la coppia ha sempre desiderato una famiglia numerosa e non è detto che in futuro non possano arrivare altri figli.

La casa si trova nel complesso residenziale Residenze Libeskind 2, lo stesso dove risiedono Fedez e Chiara Ferragni. Il prezzo esatto dell’acquisto non è stato divulgato chiaramente, ma si stima che un appartamento simile possa costare intorno a 3.300.000 euro. Pertanto, sembra che l’ex coppia di Uomini e Donne abbia speso oltre 3 milioni di euro per la loro nuova residenza.

Il quartiere City Life di Milano è una scelta popolare per molte personalità dello spettacolo italiano. Oltre a Marco e Beatrice, Chiara e Fedez, vi risiedono anche calciatori come Biglia, Kessié, Handanovic e Lautaro Martínez, insieme a celebrità come Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo, Diletta Leotta, Michelle Hunziker, Federica Panicucci e molti altri.