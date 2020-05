Uomini e Donne, Beatrice Valli e Marco Fantini raccontano ai fan l’intervento di Azzurra

Beatrice Valli e Marco Fantini, storica coppia conosciutasi all’interno di Uomini e Donne, sono diventati da poche settimane genitori della piccola Azzurra. Una gravidanza difficile quella di Beatrice, soprattutto a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 che ha investito l’Italia. Tuttavia, Azzurra è nata e sta bene ma dovrà sottoporsi ad un piccolo intervento chirurgico.

BEATRICE E MARCO RACCONTANO L’INTERVENTO – Intervistati telematicamente da Chi, i neo genitori hanno spiegato in cosa consisterà l’intervento a cui dovrà sottoporsi la bambina. Nulla di grave, per fortuna, anche se la preoccupazione non è mancata affatto. L’operazione sarà alla lingua poiché Azzurra, come tanti altri piccoli nascituri, ha un difetto al frenulo linguale.

“In realtà è molto comune come problema perché ha il frenulo della lingua corto e tantissimi bambini nascono con questa tipologia di problema, che non è un vero e proprio problema. Viene staccato alla nascita poiché non riesce ad attaccarsi bene al seno. Il problema della mia è che non ha il frenulo troppo corto, sta crescendo, però può succedere in questi casi che avendolo anche solo un po’ corto, potrebbe avere problemi a parlare” ha esordito Beatrice Valli durante l’intervista.

Il problema, quindi, non è affatto grave, tuttavia, i neo genitori hanno dichiarato che aspetteranno ancora una settimana prima di decidere. “Non è un problema grave, però poi star dietro a logopedia, guardare bene come parli, preferisco farlo subito, ecco, non è un problema grave. Succede spesso, è la prima volta che mi capita perché in genere lo tagliano il giorno dopo la nascita della bambina, in realtà non si erano accorti della cosa perché la mia prendeva il seno benissimo, erano tranquilli” ha continuato la neo mamma.

All’inizio Beatrice Valli non ha reagito bene alla notizia: “I medici erano tranquilli, io un po’ meno perché durante la visita mi hanno detto che avrebbero tagliato la lingua alla bambina”. Successivamente, anche con l’aiuto del futuro marito, Marco Fantini, la neo mamma si è tranquillizzata e ha capito che questo è un problema comune e non pericoloso.