Uomini e Donne: Beatrice Valli e Marco Fantini rivelano il sesso del bambino

Marco Fantini e Beatrice Valli sono stati ospiti a Verissimo questa settimana e hanno fatto delle rivelazioni davvero importanti per tutti i loro fan. I due, sempre più affiatati, si sposeranno il prossimo Settembre, molto probabilmente a Capri, un luogo che alla Valli è sempre piaciuto.

LA GRAVIDANZA DI BEATRICE VALLI: IN ARRIVO UNA FEMMINUCCIA – La Valli ha annunciato che sta aspettando nuovamente una bambina. Con Marco Fantini, infatti, ha già avuto una bambina, Bianca. Ancora una volta avranno una femminuccia. Marco avrebbe voluto un altro maschietto, a detta di Beatrice, ma siamo sicuri che sarà ugualmente felice. Beatrice, ospite a ‘Verissimo’ , aveva anche rivelato quanto questa gravidanza non fosse facile per lei, a causa di alcuni problemi di salute avuti quest’estate.

LE PAROLE DI BEATRICE VALLI – Beatrice ha fatto l’annuncio sul sesso del bambino con un post su Instagram, con una foto che la ritrae felice e con il pancione, e ha scritto: “Oggi finalmente abbiamo fatto l’annuncio tanto atteso. Il Marchini sarà circondato da principesse. Inizialmente sperava in una maggioranza maschile in casa ma ormai si è arreso. In arrivo un’altra piccola buby”.