Uomini e Donne, Beatrice Valli incinta del quarto figlio: data di nascita, la reazione di Marco e probabili nomi

Beatrice Valli ha annunciato qualche giorno fa la sua quarta gravidanza con un dolcissimo post su Instagram. Una vera gioia per l’ex protagonista di Uomini e Donne, legata a Marco Fantini ormai da anni e sposata con lui da quest’estate. L’influencer ha deciso di rispondere a qualche curiosità sui social.

L’annuncio della gravidanza

Qualche giorno fa, la giovane ha deciso di confermare la gravidanza, visto che la voce girava nell’ambiente del gossip ormai da settimane. “Presto in SEI. Questa volta non è colpa del lattosio. Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare.

Abbiamo sempre cercato di mantenere la nostra privacy riguardo la gravidanza, perché credo che questo sia un momento così unico da meritare tutta l’intimità della propria famiglia” ha scritto la giovane.

La reazione di Marco Fantini

Questo quarto figlio la coppia l’ha cercato e voluto tanto: “Lo desideravamo. Io da tanto”. Inizialmente, suo marito Marco era un po’ scettico sulle tempistiche poiché entrambi molto impegnati professionalmente in questo periodo e con già tre figli alle spalle. Tuttavia, alla fine ha ceduto e si è commosso: non vede l’ora di diventare di nuovo papà.

“Lo abbiamo cercato ed è arrivato o arrivata a Ibiza. Siamo molto contenti, ma è arrivato in un momento inaspettato” ha aggiunto l’influencer. Beatrice ha inoltre parlato di nomi, qualcosa già bolle in pentola ma nulla di definitivo. L’influencer ha aggiunto che le piacerebbe avere un maschietto, e che qualora dovesse arrivare un’altra femmina, proverebbe a cercarlo comunque.

A tal proposito, se dovesse essere maschio a lei piacerebbe il nome Edoardo, ma Marco non è d’accordo perché a lui piacerebbe un nome meno comune. Se dovesse essere femmina, invece, non le dispiacerebbe un altro colore.

“Marco secondo me scappa” ha aggiunto poi Beatrice ridendo. Il bebè dovrebbe nascere intorno al 20 aprile: questa è la scadenza ma la Valli ha spiegato che in genere lei ha sempre partorito prima.