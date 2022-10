Uomini e Donne, Beatrice Valli incinta? Le segnalazioni: “Possiamo confermare”

Beatrice Valli è di nuovo incinta? Questa è la domanda che sta girando nelle ultime ore sul web. Stando ad alcune segnalazioni in merito, l’ex protagonista di Uomini e Donne sarebbe nuovamente in dolce attesa, ma per ora la diretta interessata non ne ha parlato.

Le segnalazioni ad X-Factor

Ieri sera, Beatrice e suo marito Marco Fantini hanno partecipato in qualità di pubblico al primo Live di X-Factor 2022. Proprio Marco ha pubblicato degli scatti sui social prima di entrare a godersi lo show ed è in quel momento che i follower hanno notato le rotondità di sua moglie Beatrice.

A dare una prima segnalazione su questa ipotetica gravidanza ci ha pensato Pipol pubblicando proprio queste foto e aggiungendo la seguente descrizione: “Noi c’eravamo e possiamo confermare la news relativa alla nuova dolce attesa”.

Arrivano dunque le prime conferme su questa gravidanza. Qualche giorno fa, infatti, qualcuno aveva iniziato a scrivere assiduamente alla coppia per sapere novità in merito ma entrambi avevano giustificato il gonfiore a causa del lattosio.

Non sarebbe una novità comunque per la famiglia Valli-Fantini, desiderosa da sempre di avere molti figli. L’ex protagonista di Uomini e Donne, infatti, ha sempre ammesso di amare le famiglie numerose e composte da tanti bambini, pertanto non sarebbe altro che il coronamento di un sogno. Staremo dunque a vedere cosa ci riserverà il futuro e se la coppia annuncerà la quarta gravidanza.