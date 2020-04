Uomini e Donne, Beatrice Valli: “Non sto per niente bene e ho preferito farmi visitare”

Ormai tutti saranno a conoscenza dell’imminente parto di Beatrice Valli, ex protagonista di Uomini e Donne assieme al suo compagno e futuro marito Marco Fantini. L’influencer darà alla luce una bambina, Azzurra, tuttavia la ragazza ha dichiarato di non sentirsi molto bene ultimamente. Vediamo cosa sta accadendo nel dettaglio.

BEATRICE VALLI OGGI IN OSPEDALE PER UN CONTROLLO – L’influencer ha comunicato ai suoi follower di non sentirsi bene ultimamente, forse a causa del parto che avverrà tra pochi giorni. Beatrice Valli diventerà mamma per la terza volta e oggi si è recata in ospedale per un falso allarme.

“Piccolo controllo, oggi non sto per niente bene e ho preferito farmi visitare… Non manca tanto ma ora torno a casa. Tornerò presto mi sa” ha commentato la futura mamma sui suoi social network. Pare che la bimba abbia molta fretta di venire al mondo e ha fatto spaventare un po’ i genitori; fortunatamente non ci sono problemi per la gravidanza.

MARCO FANTINI COMMENTA LA VISITA – Il futuro papà, Marco Fantini, ha commentato la vicenda fuori dall’ospedale e ha rassicurato i fan preoccupati: “Pensavamo fosse arrivata l’ora di vedere Azzurra, ma ci ha fatto uno scherzetto”. Falso allarme, quindi, per i futuri genitori, i quali hanno dovuto rimandare anche le nozze a causa del Covid-19.

“Non potete capire l’ansia, ma una bella notizia me l’hanno data. Potrò entrare durante il parto, sono super felice. Adesso la Bea mi ha scritto, mi ha detto che la rilasciano perché non è ancora l’ora. Ma Azzurrina ha tanta voglia di uscire, quindi manca mi sa qualche giorno per vederla. Non vedo l’ora” ha concluso Fantini.