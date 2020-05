Uomini e Donne, Beatrice Valli preoccupata per Azzurra: “Sono quasi svenuta”

Beatrice Valli è diventata mamma per la terza volta ormai già da qualche giorno. La piccola Azzurra è in salute e, a detta dell’influencer, anche piuttosto tranquilla. In queste ore, la compagna di Marco Fantini ha voluto raccontare su Instagram un episodio che l’ha fatta un po’ preoccupare, fortunatamente nulla di grave per la bambina.

AZZURRA SOTTOPOSTA AD INTERVENTO CHIRURGICO – L’influencer si è sfogata con i suoi follower e ha svelato che in questi giorni Azzurra dovrà sottoporsi ad un piccolo intervento chirurgico alla lingua. Nulla di grave, pare che Azzurra sia nata con il frenulo linguale corto ed è per questo che i medici hanno intenzione di tagliarlo subito, così da non creare problemi in futuro o con l’allattamento.

“Ieri abbiamo fatto la prima visita ed è cresciuta benissimo. Come sapete allatto al seno… è perfetta! L’unica cosa è che mi hanno detto che ha il filetto della lingua corto e quindi volevano tagliarglielo. Io ero già quasi svenuta! Ho chiamato Marco e gli ho detto di venire qua perché io non so se psicologicamente riesco a vedere la dottoressa che taglia” ha ammesso la mamma su Instagram.

Tra circa una settimana, Beatrice Valli saprà se la figlia dovrà sottoporsi all’intervento oppure no: “La dottoressa ha detto che è una cosa che succede a moltissimi bambini e il filetto della lingua viene tagliato subito dopo esser nati. Potrebbe essere tagliato entro due settimane. Non me lo avevano detto in ospedale forse perché non era una cosa così grave. […] Ieri la visita è stata traumatica perché le volevano tagliare subito il filetto”.

BEATRICE VALLI PRONTA PER IL QUARTO FIGLIO E PARLA DI AZZURRA – L’ex protagonista di Uomini e Donne ha dichiarato di essere pronta per il quarto figlio poiché ha sempre amato le famiglie numerose. “Ho perso circa 7,5 kg dopo il parto. Ne ho ancora una decina” ha svelato Beatrice Valli parlando di Azzurra e ha aggiunto: “Stamattina ero un po’ in coma vista la nottata. Devo dire che è abbastanza brava, Azzurra, adesso è lì che dorme. Si sveglia ogni tre ore, tre ore e mezza”.