Uomini e Donne, Beatrice Valli racconta il suo percorso psicologico: “Chiedere aiuto non deve essere un problema”

Beatrice Valli è una delle influencer più apprezzate sui social, per questo motivo ha voluto mandare un forte messaggio su un argomento che Italia è ancora un po’ un tabù: la salute mentale. Rispondendo ad alcune domande dei follower, l’influencer ha fatto alcune dichiarazioni necessarie.

L’importanza della salute mentale

Come in molti sapranno, Beatrice vive una meravigliosa storia d’amore ed è mamma di quattro figli, tre avuti con il suo attuale marito Marco Fantini. Tuttavia, l’influencer ha dichiarato di aver intrapreso un percorso psicologico per raggiungere la vera felicità. “La serenità nel godermi davvero quello che ho e mi sono costruita! Sto facendo un percorso ormai da un anno proprio su questo (Santa la mia psicologa) in questi ultimi mesi devo dire che sto molto meglio e sono fiera di tutto quello che ho costruito” ha detto la giovane.

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha svelato cosa l’ha spinta a rivolgersi ad una professionista: “Il non riuscire a capire che tutto quello che facevo e avevo non era mai abbastanza, che potevo gestire meglio le mie emozioni e potevo esternare la mia stanchezza che spesso camuffavo facendo finta che potessi farcela sempre e solo da sola, non era cosi! A quel punto mi sono detta: o mi faccio aiutare o dovrò convivere a vita con tutto questo caos che ho creato io ma posso risolvere facendomi aiutare! Cosi è stato, forza e coraggio! Chiedere aiuto non deve essere un problema!“

Come prosegue la sua storia con Marco

Beatrice ha dichiarato di litigare davvero poco con suo marito. La chiave del successo è sicuramente il dialogo: “Devo dire che i primi anni ci siamo messi a dura prova, con il passare del tempo abbiamo capito che il dialogo, il pensiero è molto utile se condiviso! Per cui ti devo dire che litighiamo davvero poco se non per la gestione figli, cose normalissime”.

Infatti, l’influencer ha dichiarato di aver vissuto un periodo molto intenso ma è stata fortunata perché al suo fianco aveva “la sua spalla” ma soprattutto l’amore dei suoi figli.