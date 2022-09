Uomini e Donne, Beatrice Valli ricoverata in ospedale: ecco cosa è successo

Momento di paura per Beatrice Valli, influencer ed ex protagonista di Uomini e Donne. La giovane, come hanno notato anche i suoi follower, per un po’ di tempo è sparita dai social facendoli preoccupare. Nulla di grave fortunatamente, ma l’influencer ha avuto dei problemi di salute. Vediamo cosa è successo.

Beatrice Valli in ospedale: cosa è successo

Dopo aver sfilato sul red carpet del Festival di Venezia davanti a tantissimi fotografi, la giovane è stata ricoverata in ospedale. Questo è il motivo che l’ha spinta a sparire dai social per un po’ di tempo, facendo preoccupare molto i fan essendo un fatto inusuale. A rivelare della sua assenza la stessa Beatrice con delle stories, ma vediamo cosa è accaduto.

La giovane ha spiegato di essersi sentita poco bene a causa delle vertigini, un problema di salute molto comune nella sua vita. “Scusate l’assenza, ma il mio solito problema di vertigini mi ha rimessa ko. Sono appena stata dimessa dall’ospedale. Sto un pochino meglio” ha scritto su Instagram.

Fortunatamente nulla di grave e lo si intuisce dal fatto che sia stata dimessa dall’ospedale. Tuttavia, questa condizione fisica può essere molto fastidiosa, vediamo di cosa si tratta.

Cosa sono le vertigini

Le vertigini sono un sintomo provocato spesso da problemi dell’equilibrio che vanno a coinvolgere il funzionamento dell’orecchio interno. Tuttavia, possono essere provocate anche da alcune parti del cervello. Le vertigini fanno provare un senso di disorientamento alle persone ed è un sintomo variabile a seconda dell’intensità con cui si manifesta.