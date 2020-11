Uomini e Donne: Beatrice Valli rivela quando sposerà Marco Fantini

Dopo la nascita delle figlie Bianca e Azzurra, Beatrice Valli e Marco Fantini, sono pronti a diventare marito e moglie. I due hanno dovuto attendere prima di fissare la data del matrimonio, prima perché Bea era incinta e non avrebbe voluto sposarsi col pancione, come aveva dichiarato a Silvia Toffanin a Verissimo, poi causa Covid-19. Adesso, però, i due sembrano essere decisi per una data in particolare, scopriamo insieme i dettagli.

UOMINI E DONNE: MARCO E BEATRICE, QUANDO SARANNO SPOSI? – E’ da tempo che si parlava di un matrimonio tra Beatrice Valli e Marco Fantini. E’ sempre stato il sogno della web influencer Bea e adesso sta diventando realtà. Il grande giorno, come è stato annunciato su Instagram, è fissato per Settembre 2021. Naturalmente bisognerà tenere conto della situazione attuale in merito al Coronavirus, sperando che i due possano festeggiare normalmente il loro tanto atteso giorno.

Marco e Beatrice di Uomini e Donne avrebbero dovuto sposarsi già quest’anno, precisamente il 27 Settembre. Come già accennato precedentemente, però, a causa dell’emergenza da Covid-19 le nozze sono state rimandate a data da destinarsi. Ad oggi, però, non sappiamo se la data sia sempre quella, per ora Beatrice Valli ha preferito non rivelare di più.

BEATRICE E MARCO: IL TRASFERIMENTO – In questi giorni Marco e Beatrice sono impegnati con un trasloco in un appartamento più grande, dove poter vivere in maniera più tranquilla e serena. Già da tempo la celebre coppia si è trasferita a Milano per lavoro. I due, infatti, sono attivi nel mondo della modo e nei social network.

I due, dunque, hanno acquistato una casa in un quartiere milanese molto esclusivo, ma questa non sarà pronta prima del 2022. Per questo, quindi, hanno deciso di restare in affitto in un locale più grande, visto che la loro famiglia è ormai numerosa, specie con la nuova bambina nata.