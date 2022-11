Uomini e Donne, Beatrice Valli svela il sesso del quarto bebè: la reazione di Marco Fantini

Beatrice Valli e Marco Fantini sono in attesa del quarto bebè e nelle scorse ore la coppia ha annunciato il sesso. Per l’influencer si tratta della quarta gravidanza, per Marco invece la terza in quanto il primo figlio della Valli è stato concepito prima della loro relazione. Ecco come ha reagito Fantini alla notizia del gender reveal.

Nuova femminuccia in arrivo

Non c’è nulla da fare, Beatrice è destinata ad avere tante femmine in casa. L’influencer, infatti, è in attesa della terza femmina ma la reazione di Marco ha fatto un po’ sorridere tutti. Fantini ha sempre ammesso di volere un maschietto, ma nemmeno questa volta è riuscito nell’impresa.

“No ma davvero?” ha chiesto Marco alquanto sconvolto. “Un’altra femmina…” ha continuato sconsolato. A quel punto Beatrice ha detto: “Però sono gli uomini che determinano il sesso”. Fantini visibilmente confuso ha commentato: “Aspetta, mi devo riprendere. Cioè… tre femmine…”. “Ma amore che devo fare li hai fatti anche tu, non è che le ho fatte sola” ha risposto ridendo Beatrice.

Ovviamente, nonostante lo stupore, Marco è molto felice per la notizia e la Valli ha commentato così: “È ufficiale ragazzi! In casa Vallini vince GIRL POWER! e pensare che il Marchini già immaginava di giocare con i suoi ometti e invece gli toccherà guardare Rapunzel per qualche anno. P.s.: si scherza ovviamente, maschio o femmina non cambia niente! Per noi, in ogni caso, è una gioia inestimabile“.

Qualche giorno fa, Beatrice aveva spoilerato qualche nome interessante da dare al suo quarto bebè. Pare che la bimba si chiamerà Celeste ma non è ancora ufficiale. L’intento della coppia è quello di continuare sulla scia dei vari colori. Le prima due bimbe si chiamano infatti Bianca e Azzurra.